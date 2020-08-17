Sezon öncesi turnuva! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Süper Lig'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu dört takım, "The Land Of Legends Cup" organizasyonunda mücadele edecek.

The Land Of Legends Cup, Beşiktaş, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor'un katılımıyla 31 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Turnuvanın yarı finalinde Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçları oynanacak. Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor arasındaki karşılaşma 31 Ağustos Pazartesi günü Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak. Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor arasındaki maç ise 1 Eylül Salı günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta yapılacak.

Yarı finallerin galipleri 5 Eylül'de finalde, kaybedenleri ise 4 Eylül'de üçüncülük maçında karşılaşacak. Öte yandan Beşiktaş ve Fenerbahçe rakiplerini elerse, final derbiye sahne olacak.

Türk Futbolunun Yükselen Değeri: Erol Bulut