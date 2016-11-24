Shakhtar Donetsk - Atiker Konyaspor: 4-0

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Atiker Konyaspor deplasmanda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 4-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından grupta 1 puanla 4. ve son sırada kalan Atiker Konyaspor'un elenmesi kesinleşti. Grupta lider Shakhtar Donetsk'in 15, 2. sıradaki Braga'nın 6, 3. sıradaki Gent'in ise 5 puanı bulunuyor.

Goller: Dk. 10 Abdülkerim Bardakçı (kendi kalesine), Dk. 36 Dentinho, Dk. 66 Eduardo, Dk. 74 Bernard Duarte (Shakhtar Donetsk)

İLK YARI

10. dakikada Shakhtar Donetsk 1-0 öne geçti. Bernard'ın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında ters bir vuruş yapan Abdülkerim Bardakçı, topu kendi kalesine gönderdi: 1-0

16. dakikada Shakhtar Donetsk'in hızlı gelişen atağında ceza sahasında topla buluşan Boryachuk'un dönerek sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

32. dakikada Ukrayna ekibinin atağında topla ceza sahasına giren ve kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kalan Boryachuk'un şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

36. dakikada Taison'un pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topa sahip olan Dentinho'nun plase vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

37. dakikada Meha'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, ön direkteki Milosevic'in kafa şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

43. dakikada Bernard'ın pasıyla ceza sahasına giren Taison'un yerden vuruşunda, topu Atiker Konyasporlu defans oyuncusu Selim Ay son anda çizgiden çıkardı.

Mücadelenin ilk yarısı Shakhtar Donetsk'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

52. dakikada Mehmet Uslu'dan aldığı pasla ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Meha'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Shevchenko'da kaldı.

57. dakikada Atiker Konyaspor gole yaklaştı. Kaleyi cepheden gören yerde topla buluşan Hadziahmetovic'in sert şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Shevchenko iki hamlede kontrol etti.

66. dakikada Shakhtar Donetsk farkı 3'e çıkardı. Srna'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Eduardo'nun kafa vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı'nın solundan filelerle buluştu: 3-0

74. dakikada Ukrayna temsilcisi Bernard ile 4. golü buldu. Boryachuk'un ara pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Bernard'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0

Shakhtar Donetsk karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

SHAKHTAR DONETSK: 4 - ATİKER KONYASPOR: 0

Stat: Arena Lviv (Ukrayna)

Hakemler: Kevin Clancy, David McGeachie, Graeme Stewart (İskoçya)

Shakhtar Donetsk: Shevchenko, Srna, Ordets, Kryvtsov, Matviyenko, Bernard, Malyshev, Kovalenko (Dk. 46 Tankovsky), Taison (Dk. 64 Eduardo), Dentinho, Boryachuk (Dk. 79 Stepanenko)

Teknik Direktör: Paulo Fonseca

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ömer Ali Şahiner, Selim Ay, Abdülkerim Bardakçı, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı (Dk. 15 Meha), Volkan Fındıklı, Mbamba, Hadziahmetovic, Milosevic (Dk. 63 Halil İbrahim Sönmez), Hora (Dk. 83 Bajic)

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Dk. 10 Abdülkerim Bardakçı (kendi kalesine), Dk. 36 Dentinho, Dk. 66 Eduardo, Dk. 74 Bernard Duarte (Shakhtar Donetsk)

Sarı Kartlar: Dk. 12 Boryachuk, Dk. 27 Kovalenko, Dk. 37 Srna, Dk. 86 Stepanenko (Shakhtar Donetsk)

MAÇTAN NOTLAR

Aykut Kocaman'dan 5 değişiklik

UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci maçında deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaşan Atiker Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, son oynanan Gaziantepspor maçının ilk 11'ine göre kadroda 5 oyuncu değişikliğine gitti. Ligdeki Gaziantepspor maçında ilk 11'de yer alan futbolculardan Ali Turan, Douglas, Rangelov ve Bajic'i Shakhtar Donetsk karşısında yedek soyunduran deneyimli çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine Selim Ay, Mbamba, Hadziahmetovic ve Hora'yı ilk 11'de sahaya sürdü. Braga maçında kırmızı kart gören Skubic'in yerine ise Mehmet Uslu kadroya dahil edildi. Sakatlıkları bulunan Jonsson ve Vukovic, maç kadrosunda yer almadı. Atiker Konyasporlu taraftarlar maça büyük ilgi gösterirken yaklaşık 500 taraftar tribünden takıma destek verdi.

Paulo Fonseca'dan 8 değişiklik

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Paulo Fonseca ise liglerinde Karpaty Lviv'i 2-1 yendikleri maçın kadrosundan 8 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Fonseca, Karpaty Lviv maçında ilk 11'de yer alan Pyatov, Kucher, Rakitsky, Ismaily, Fred, Stapenenko, Marlos ve Ferreyra'nın yerine Shevchenko, Ordets, Kryvtsov, Matviyenko, Malyshev, Taison, Dentinho ve Boryachuk'u kadroya dahil etti.