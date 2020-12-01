01.12.2020 - 20:39 |
Shakhtar Donetsk-Real Madrid: 2-0
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Real Madrid, Ukrayna'da Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup oldu, gruptan çıkma şansını zora soktu. Son maçlar öncesi iki takımın da 7 puanı bulunuyor.
Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nun kritik maçında Real Madrid, Shakhtar Donetsk'e Ukrayna'da 2-0 boyun eğdi.
Ev sahibi ekibi zafere taşıyan golleri 57. dakikada bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Dentinho ve 82'de Manor Salomon kaydetti.
Bu sonuçla Ukrayna temsilcisi puanını 7'ye yükselterek İspanyol devini yakaladı. Shakhtar Donetsk deplasmanda da Real Madrid'i 3-2 yenmişti.
İLK 11'LER:
Shakhtar Donetsk: Trubin, Vitao, Bondar, Dodo, Matviyenko, Kovalenko, Stepanenko, Marlos, Tete, Taison, Moraes
Real Madrid: Courtois, Nacho, Varane, Vazquez, Mendy, Kroos, Modric, Odegaard, Asensio, Rodrygo, Benzema