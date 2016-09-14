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14.09.2016 - 14:11 | | KONYA (AA)

Shakhtar kafilesi Konya'da

Shakhtar Donetsk kafilesi Konya'ya geldi.

Shakhtar kafilesi Konya'da
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UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda yarın Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Konya'ya geldi. Özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen Shakhtar Donetsk kafilesini, Konyaspor Genel Müdürü Muhammed Ak ve Konyaspor'un UEFA maçlarındaki protokol müdürü Gürkan Teoman karşıladı.

Muhammed Ak ve Gürkan Teoman, Shakhtar Donetsk Üst Yöneticisi Sergei Palkin ve teknik direktör Paulo Fonseca'ya Hz. Mevlana'nın İngilizce Mesnevi'sini hediye etti. Palkin ise Konyasporlu yöneticilere Shakhtar Donetsk'in futbolcusu Darijo Srna'nın 33 numaralı formasını verdi.

Kafile, daha sonra otobüsle şehirde konaklayacağı otele geçti.

Shakhtar Donetsk, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını bu akşam Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Paulo Fonseca antrenman öncesi statta basın toplantısı düzenleyecek.

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