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HaberlerBasketbol Haberleri Shane Larkin: "Türk vatandaşlığı kariyerimin en önemli gelişmesi"
08.05.2020 - 00:26 | | AA

Shane Larkin: "Türk vatandaşlığı kariyerimin en önemli gelişmesi"

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Shane Larkin, Türk vatandaşlığını alma süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Shane Larkin: "Türk vatandaşlığı kariyerimin en önemli gelişmesi"
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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Shane Larkin, Türk vatandaşlığını alma sürecinin kariyeri boyunca yaşadığı en önemli gelişme olduğunu söyledi. 

Lacivert-beyazlı kulübün Instagram hesabında basketbolseverlerin sorularını yanıtlayan Larkin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada ABD'de bulunduğunu, bu süreçte en çok Anadolu Efes taraftarını ve Sinan Erdem Spor Salonu'nun atmosferini özlediğini dile getirdi. 

Anadolu Efes'te ikinci sezonunu geçiren 27 yaşındaki oyun kurucu, "Türk vatandaşlığına geçmem İstanbul'da yaşadığım en ilginç şey. Milli takım formasını almam ve insanların bana vermiş olduğu destek. İlginç bir süreç yaşadık. Türk vatandaşlığını alma sürecimin kariyerim açısından en önemli gelişme olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu. 

Takım arkadaşı Bryant Dunston sayesinde Anadolu Efes'i tercih ettiğini belirten Larkin, "Anadolu Efes'e gelmeme vesilen olan kişi Bryant Dunston. Gelmeden önce Dunston'ın tavsiyelerini dinledim. Onun ısrarları sonucunda Anadolu Efes ile sözleşme imzaladım. Anadolu Efes'te kendimi evimde hissediyorum. İlk etapta sıkıntı yaşamama karşın herkes bana çok destek oldu. Ben de çok önemli çaba sarf ettim ve beklentileri karşıladım. Anadolu Efes, benim ait olduğum yer." değerlendirmesinde bulundu. 

Bu süreçte "The Last Dance" belgeselini izlediğini aktaran Shane Larkin, helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant'a yer verilen bölümü çok beğendiğini kaydetti. 

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman için "Öz güvenli" ifadesini kullanan Larkin, basketbol oynarken her zaman eğlendiğini ve keyif almaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Shane Larkin: Türk vatandaşlığı kariyerimin en önemli gelişmesi

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