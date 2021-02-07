Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTurkish Airlines Euroleague Haberleri Shaquielle McKissic 2023'e kadar Olympiakos'ta
07.02.2021 - 14:55 | | İSTANBUL (AA) -

Shaquielle McKissic 2023'e kadar Olympiakos'ta

Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı, ABD'li skorer Shaquielle McKissic'in sözleşmesini yeniledi.

Shaquielle McKissic 2023'e kadar Olympiakos'ta
ABONE OL

Olympiakos Kulübü, 30 yaşındaki McKissic ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Türkiye'de Uşak Sportif, Beşiktaş ve Gaziantep Basketbol'da da forma giyen McKissic, Şubat 2020'de Olympiakos'a transfer olmuştu.

McKissic, Olympiakos formasıyla bu sezon THY Avrupa Ligi'nde maç başına 10,9 sayı, 2,4 ribaunt, 2,3 asist, 1,3 top çalma ortalamaları yakaladı.

Shaquielle McKissic 2023e kadar Olympiakosta

 

 

?rel=0
Uzay Gökerman'dan derbi yorumu | Fenerbahçe, Erol Bulut, Sosa, Serdar Aziz...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fenerbahçe Beko deplasmanda kazandı
    Fenerbahçe Beko deplasmanda kazandı
  2. Başakşehir, Fenerbahçe'ye maçı hazırlıklarına başladı
    Başakşehir, Fenerbahçe'ye maçı hazırlıklarına başladı
  3. McKissic 2023'e kadar Olympiakos'ta
    McKissic 2023'e kadar Olympiakos'ta
  4. ATP Cup'ta şampiyon Rusya
    ATP Cup'ta şampiyon Rusya
  5. Giresunspor'da 3 pozitif vaka
    Giresunspor'da 3 pozitif vaka
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe'de kupa mesaisi başladı

Fenerbahçe'de kupa mesaisi başladı

Son dakika | Fenerbahçe'de Luiz Gustavo 2 hafta forma giyemeyecek

Son dakika | Fenerbahçe'de Luiz Gustavo 2 hafta forma giyemeyecek

Bakan Kasapoğlu, Tuzla'daki spor yatırımlarını inceledi

Bakan Kasapoğlu, Tuzla'daki spor yatırımlarını inceledi

Son dakika | Mesut Özil'den derbi sonrası flaş paylaşım

Son dakika | Mesut Özil'den derbi sonrası flaş paylaşım

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet