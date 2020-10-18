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18.10.2020 - 16:55 |

Sheffield United-Fulham: 1-1

Premier Lig'in 5. haftasında Sheffield United ile Fulham karşı karşıya geldi.

Sheffield United-Fulham: 1-1
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Premier Lig'de 5. hafta mücadelesinde Sheffield United ile Fulham, Bramall Lane'de karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Mücadelede Fulham'ın golü 77. dakikada Ademola Lookman'dan geldi. Sheffield United'ın golü 85. dakikada Billy Sharp'ın penaltı vuruşuyla geldi. Fulham'da Alexander Mitrovic 57. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

SERI YOK, LEMINA 10 DAKİKA

Fulham'da Galatasaray'da geçtiğimiz sezon forma giyen Seri kadroda yer almazken, Lemina ise 81. dakikada oyuna dahil oldu. Bu sonuçla birlikte ligdeki ilk 4 maçını da kaybeden 2 ekip, bu sezon ilk kez puanla tanıştılar. Sheffield, Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool deplasmanına gidecek. Fulham ise aynı haftada sahasında Crystal Palace ile karşılaşacak.

Sheffield United-Fulham: 1-1

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