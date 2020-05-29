Shehu: Herkes hazÄ±r, futbola dÃ¶nmeyi istiyor

TFF 1'inci Ligin 29'uncu haftasÄ±nda deplasmanda KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼ ile karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na Ã–zlÃ¼ce Ä°brahim YazÄ±cÄ± Tesislerinde devam eden BursasporunÂ ikinci kampÄ± sÃ¼rÃ¼yor. KoronavirÃ¼s pandemisi nedeniyle verilen aranÄ±n ardÄ±ndan, ligin kalan 6 haftasÄ± iÃ§in kondisyonunu depolamaya Ã§abalayan Bursa temsilcisinde, orta sahanÄ±n deneyimli oyuncusu Abdullahi Shehu aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

'Ã–NÃœMÃœZDEKÄ° ZORLUKLARA HAZIRLANIYORUZ'

SÃ¼recin herkes adÄ±na zorluk iÃ§erdiÄŸine iÅŸaret eden 27 yaÅŸÄ±ndaki NijeryalÄ± oyuncu, GerÃ§ekten Ã§ok zor bir periyot, herkes iÃ§in Ã§ok zor bir sÃ¼reÃ§. Bir sporcu iÃ§in de baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda 2 ay neredeyse hiÃ§bir ÅŸey yapmadan durmak kolay deÄŸil. Biz, takÄ±m olarak bu sÃ¼reci hep birlikte atlatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki zorluklara, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki meydan okumalara birlikte hazÄ±rlanÄ±yoruz dedi.

'HERKES Ã‡ALIÅžIYOR'

TakÄ±m iÃ§indeki atmosfere dair de deÄŸerlendirmelerde bulunan Shehu, Herkesin hazÄ±r olduÄŸunu, istekli olduÄŸunu gÃ¶rebiliyorum. Ã‡ok kÄ±sa sÃ¼re oldu ancak hocalarÄ±mÄ±z da memnun, Ã§Ã¼nkÃ¼ herkes Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor ve elinden geleni vermeye Ã§abalÄ±yor. Ä°dmanlardan Ã¶nce de salonda Ã§alÄ±ÅŸmalar oluyor, gÃ¼nde iki idmanÄ±mÄ±z var. Herkes hazÄ±r ve futbola geri dÃ¶nmeyi istiyor diye konuÅŸtu.

BÄ°RLÄ°K MESAJI VERDÄ°

Taraftara da mesaj veren futbolcu, TaraftarÄ±mÄ±z, bizi desteklemeye devam etsin. Oyuncular olarak buradayÄ±z, hedefimizi biliyoruz, hedef iÃ§in hep birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bursasporun SÃ¼per Lige dÃ¶nmek zorunda olduÄŸunu biliyoruz. Bu hedefimize ulaÅŸacaksak taraftar ve oyuncular olarak hep birlikte gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz ifadelerini kullandÄ±.