Shinji Kagawa'ya büyük şok

Siyah-Beyazlılar’ın geçen sezonun ara transfer döneminde Borussia Dortmund’tan kiraladığı Shinji Kagawa, yeni sezonda yola Beşiktaş’la devam etmeme kararı alıp İspanya 2. Lig ekibi Real Zaragoza’ya transfer olmuştu.

Yeni takımında 26 maça çıkıp 2 gol ve 2 asistlik performans sergileyen 31 yaşındaki Japon orta saha oyuncusunun bu macerası beklediği gibi gitmedi. Koronavirüs sebebiyle küçülmeye giden Zaragoza, yıldız isimden kendisine takım bulmasını istedi.