Şifo Mehmet ideal 11'ini arıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor geride kalan 5 haftada üst üste iki maça aynı 11'le çıkamadı.

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü "Şifo" lakaplı Mehmet Özdilek, mili takımda bulunan, formsuz, sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle ligde oynanan 5 maçta 21 futbolcuya görev verdi.

Yeşil-mavili ekipte ligin ilk haftası oynanan Gençlerbirliği maçında ilk 11'de sahada yer alan Liban Abdi, Koray Altınay ve Murat Duruer, Beşiktaş deplasmanında yerini Orhan Ovacıklı, Filip Holosko ve Ümit Korkmaz'a bıraktı.

Beşiktaş karşısında görev alan Ali Adnan'ın Irak milli takımına gitmesi ve Kıvanç Karakaş'ın sakatlanması nedeniyle bu futbolcuların yerine ise Mersin İdmanyurdu deplasmanında Eren Albayrak ve Murat Duruer sahada yer aldı. Mersin İdmanyurdu deplasmanında alınan 2-0'lık yenilgi sonrasında ise Lualua, Ümit Korkmaz ve Kağan Söylemezgiller'in yerine Bursaspor maçında Sylevestre, Oboabona ve Engin Bekdemir ilk 11'de oynadı.

Teknik direktör Özdilek, 1-0 kaybedilen Bursaspor maçı sonrasında oynanan Eskişehirspor maçında ise ilk onbirinde tek değişikliğe giderek Sylevestre'nin yerine sakatlıktan kurtulan Kıvanç Karakaş'a ilk 11'de şans verdi.

Takımda ilk 5 maça da ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalan kaleci Serkan Kırıntılı ve Giray Kaçar oldu. Bu futbolcuları beş maçta 433 dakika sahada kalan Ousmane Viera izledi. Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımda sakat ve sakatlıktan dönen oyuncuların çok olduğunu belirtti.

Ali Adnan'ın Irak milli takımında olması nedeniyle son maçta görev alamadığını ifade eden Ferah, lige Gençlerbirliği ve Beşiktaş beraberlikleriyle başladıklarını anlattı.

"Yaşanan sakatlıklar takımın dengesini bozdu"

Ferah, ilk iki maçta her şeye rağmen alınan iki beraberliğin kötü olmadığını dile getirerek, "Ama ardından yaşanan sakatlıklar takımın dengesini bozdu. Kamp dönemindeki sakatlıkların lige etki etmesi, son haftalarda maç içerisinde yaşadığımız sakatlıklar da oyun düzenimizi etkiledi. Sakatlıklar cezalılar, milli takımda bulunan oyuncularımız, hocamızın işini zorlaştırdı" diye konuştu.

Kaliteli ve geniş bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Ferah, Kıvanç, Kağan ve Ümit'ten sakatlıkları nedeniyle yararlanamadıklarını söyledi.

Ferah. Lualua'dan bekledikleri katkıyı alamayınca kadro dışı bırakma kararı aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Sakatlıklarına rağmen bir çok oyuncumuz özveriyle katkı vermeye çalışıyor. Lige verilen milli arada sakat oyuncularımız ve milli takımda bulunan Ali Adnan aramıza katılacak. Bu oyuncuların dönüşü yeniden kadro derinliğimizi sağlayacak. Lig uzun bir yarış. İstikrarlı bir görüntü çizerek lig sonuna kadar bütün oyuncularımızdan yararlanmak istiyoruz."