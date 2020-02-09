09.02.2020 - 14:54 | | İSTANBUL (AA)
Sigortam.net İTÜ Basket: 81- Pınar Karşıyaka: 91
ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Pınar Karşıyaka, Sigortam.net İTÜ Basket'i deplasmanda 91-81 mağlup etti.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Pınar Karşıyaka, Sigortam.net İTÜ Basket'i deplasmanda 91-81 mağlup etti.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Mehmet Keseratar, Halil Baldemir, Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Sigortam.net İTÜ Basket: Mobley 26, Mehmet Yağmur 15, Huff 8, Ramazan Tekin 10, Campbell 19, Utku Saraloğlu, Alp Oktay 3, Evrim Berk Özkan
Pınar Karşıyaka: Taylor 11, Triche 16, Metecan Birsen 2, M'Baye 7, Semih Erden 18, Yunus Sonsırma 5, Crocker 7, Onuralp Bitim 16, Morgan 3, Nusret Yıldırım 6, Arca Tülüoğlu, Adem Bona
1. Periyot: 26-22
Devre: 40-51
3. Periyot: 59-77