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16.10.2020 - 07:00 |

‘Sıla Kara dünyaya örnek oldu’

Milli kayakçı Sıla Kara’ya, Slovenya Cumhuriyeti Polisi tarafından “özveri madalyası” verildi.

‘Sıla Kara dünyaya örnek oldu’
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Milli kayakçı Sıla Kara’ya, Slovenya Cumhuriyeti Polisi tarafından “özveri madalyası” verildi.
Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde düzenlenen törene, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli kayakçı Sıla Kara, Slovenya’nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto katıldı.

Bakan Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, Sıla Kara’nın insanlık adına önemli bir davranışta bulunduğuna işaret ederek, “Çok kıymetli sporcumuz, uluslararası kayak müsabakasında kahramanca, cesurca bir tavırla bir çocuğun hayatını, onun istikbalini kurtarmış oldu. Hakikaten insanlık, sporun ruhu adına anlamlı bir tavrı ortaya koydu. Kendisini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Milli sporcu Sıla Kara ise “Her insan yaşadığı sürede topluma ve insanlığa hizmet etmekle mükelleftir. Biz de Türk sporcuları olarak aldığımız eğitim ve sportif disiplinin yanında bu hoşgörüyle yetiştirildik” dedi.

‘Sıla Kara dünyaya örnek oldu’

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