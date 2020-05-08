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08.05.2020 - 11:21 |

Şili'den Pellegrini duyurusu: Fenerbahçe çok yakın

Manuel Pellegrini için Şili'de Fenerbahçe tanıtımları başladı. Tecrübeli teknik adamın yeni rotasının sarı-lacivertliler olacağı vurgulanırken anlaşmanın çok yakın olduğu vurgulandı.

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Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe için Şili'den ilginç bir haber geldi. Sarı-lacivertli kulübün adayları arasında olduğu belirtilen Manuel Pellegrini için ülke basınında yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe için özel bir tanıtım yazısı konurken, "Manuel Pellegrini'nin çok yakın olduğu kulüp" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin tarihi, şampiyonlukları, stadı ve mevcut durumu Şilili futbolseverlere anlatıldı. Sarı-lacivertlilerin ilk kurulduğu yıllardan, kurucularına kadar verildi.

Haberin detayında, "Manuel Pellegrini'nin yeni rotası Türk futbolu olacak gibi duruyor. Fenerbahçe ile çoktan temasa geçildi" sözleri dikkat çekti.

Şiliden Pellegrini duyurusu: Fenerbahçe çok yakın

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