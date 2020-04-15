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HaberlerKayserispor Haberleri Silviu Lung: Annemi, babamı, nişanlımı ve onun ailesini çok özledim
15.04.2020 - 14:19 | | İHA

Silviu Lung: Annemi, babamı, nişanlımı ve onun ailesini çok özledim

Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung, uzun süredir ailesinden ve nişanlısından ayrı kalmanın hasreti içerisinde.

Silviu Lung: Annemi, babamı, nişanlımı ve onun ailesini çok özledim

Rumen kaleci Silviu Lung, Corona Virüs kurbanı oldu. Kayseri'de nişanlısı Filip Roxana ile birlikte yaşayan kaleci Lung, bu aralar aile hasreti içerisinde. Eğitimine devam ettiği okulda sınava girmek için Romanya'ya giden Filip Roxana'nın korona virus salgınından ötürü tekrar Türkiye'ye dönememesinden ötürü kaleci Lung, büyük özlem duyuyor. Futbolu ve taraftarı özlediğini de dile getiren Kayserispor kalecisi Silviu Lung, "Her ne kadar süreç sıkıcı olsa da spor yapıyorum. Havuzda vakit geçiriyorum. Bir şekilde güzel vakit geçirmeye çalışıyorum. Bu süreçte ailemi özledim. Annemi, babamı, nişanlımı ve onun ailesini çok özledim" dedi.

Lung, Kayseri'ye alıştığını Kayseri yemeklerini sevdiğini ifade ederek "Yemek yemeyi seviyorum. Yapmayı da deniyorum. Kıymalı, Mantı, Kebap, Sarma ve Kuzu Pirzola çok beğeniyorum. Kıymalı en çok sevdiğim yemeklerin başında geliyor" dedi.

Silviu Lung: Annemi, babamı, nişanlımı ve onun ailesini çok özledim

 

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