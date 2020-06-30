Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Kayserispor Haberleri Silviu Lung kalesini gole kapattı
30.06.2020 - 10:29 | | İHA

Silviu Lung kalesini gole kapattı

Hes Kablo Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung, kalesini gole kapattı.

Silviu Lung kalesini gole kapattı
ABONE OL

Hes Kablo Kayserispor, ligde oynadığı son 2 maçında 2 galibiyet alırken 4 gol attı ve hiç gol yemedi. Ligde kalma umutlarını artıran Hes Kablo Kayserispor'da Rumen kaleci Silviu Lung, kalesini gole kapattı. Son 2 maçta rakiplerine geçit vermeyen Silviu Lung, ligin en çok kurtarış yapan kalecileri arasında yer alıyor.

Silviu Lung kalesini gole kapattı

Bu sezon oynadığı bütün maçlarda yaptığı kritik kurtarışlar ile takımına hayat veren kaptan Lung, kalan son 5 haftada da kalesini gole kapatmak istiyor.
Silviu Lung, bu sezon çıktığı 25 maçın 6’sında kalesinde gol görmedi.

Arthur'un Barcelona Formasıyla En İyi Anları

Aksal Yavuz: "Ayağa kalkıp alkışlamak istedim"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Silviu Lung kalesini gole kapattı
    Silviu Lung kalesini gole kapattı
  2. Antalyaspor’un kalesi Boffin!
    Antalyaspor’un kalesi Boffin!
  3. Eşi böyle istedi, Robben razı oldu!
    Eşi böyle istedi, Robben razı oldu!
  4. Emre Belözoğlu: Kalan 5 maçı kazanıp Avrupa’ya gidebiliriz
    Emre Belözoğlu: Kalan 5 maçı kazanıp Avrupa’ya gidebiliriz
  5. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş’tan Oğuz Yılmaz operasyonu
    Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş’tan Oğuz Yılmaz operasyonu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe transfer haberleri | Ozan Tufan Fenerbahçe'deki en iyi döneminde

Fenerbahçe transfer haberleri | Ozan Tufan Fenerbahçe'deki en iyi döneminde

Galatasaray transfer haberleri | Emre Mor'dan sürpriz hamle: Galatasaray...

Galatasaray transfer haberleri | Emre Mor'dan sürpriz hamle: Galatasaray...

Andre Wisdom, Liverpool kentinde bıçaklı saldırıya uğradı

Andre Wisdom, Liverpool kentinde bıçaklı saldırıya uğradı

Emin Bayram’ı eski hocası Tuğberk Tanrıvermiş anlattı!

Emin Bayram’ı eski hocası Tuğberk Tanrıvermiş anlattı!

Sıradaki Haber