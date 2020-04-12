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12.04.2020 - 18:16 | | AA

Simon Kjaer'den Milan kararÄ±!

Milan'Ä±n Sevilla'dan kiralÄ±k olarak kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± DanimarkalÄ± stoper Simon Kjaer, Milano ekibinde kalmak istediÄŸini belirtti.Â

Simon Kjaer'den Milan kararÄ±!

Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takÄ±mlarÄ±ndan Milan'Ä±n Sevilla'dan kiralÄ±k olarak kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± DanimarkalÄ± stoper Simon Kjaer, Milano ekibinde kalmak istediÄŸini belirtti.Â 

Bir dÃ¶nem FenerbahÃ§e formasÄ± da giyen Kjaer, Corriere dello Sport gazetesine verdiÄŸi demeÃ§te, "Milan'da kalmak hayalim, zamanÄ± geldiÄŸinde kulÃ¼ple oturup konuÅŸacaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.Â 

Sevilla'dan Milan'a satÄ±n alma opsiyonuyla kiralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan 31 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, kulÃ¼bÃ¼n bu opsiyonu kullanmasÄ± iÃ§in baskÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â 

Milano'da olduÄŸunu ve Ã§alÄ±ÅŸmalara devam ettiÄŸini aktaran Kjaer, sadece fiziksel deÄŸil mental olarak da kendisini geliÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.Â 

Zlatan Ibrahimovic'in Milan'a katÄ±lmasÄ±nÄ± deÄŸerlendiren defans oyuncusu, "Zlatan bize Ã§ok ÅŸey veriyor. O neredeyse her ÅŸeyi kazanmÄ±ÅŸ muhteÅŸem bir ÅŸampiyon. Onun varlÄ±ÄŸÄ± saha dÄ±ÅŸÄ±nda bile fark yaratÄ±yor." ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.

Simon Kjaerden Milan kararÄ±

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