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04.10.2020 - 13:44 | | İSTANBUL (AA) -

Simona Halep'ten Fransa Açık'a erken veda

Rumen sporcu Simona Halep, kadınlarda 1 numaralı seribaşı olduğu Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'na dördüncü turda veda etti.

Simona Halep'ten Fransa Açık'a erken veda
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Başkent Paris'te düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasındaki tek kadınlar 4. tur mücadelesinde, Halep ile Polonyalı Iga Swiatek karşılaştı.

Dünya sıralamasının 54. basamağındaki Swiatek, 68 dakika süren mücadeleyi 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazarak kariyerinde ilk kez grand slam çeyrek finaline çıktı.

19 yaşındaki Polonyalı raket, çeyrek finalde Martina Trevisan-Kiki Bertens eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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