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Haberler1.Lig Haberleri Sinan Akgün: İlk 6 hedefimize ulaşmak istiyoruz
01.07.2020 - 14:44 | | GİRESUN (AA)

Sinan Akgün: İlk 6 hedefimize ulaşmak istiyoruz

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da kulüp asbaşkanı Sinan Akgün, play off iddialarını ligin sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

Sinan Akgün: İlk 6 hedefimize ulaşmak istiyoruz
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Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün sahalarında konuk ettikleri Bursaspor'a 1-0 mağlup olduklarını anımsattı. Sahadan mağlup ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Akgün, "Kazanma adına 90 dakika mücadele ettik. Çok istedik, mücadele ettik. Gol pozisyonlarımız da vardı ancak olmadı. Play off hedefimizde ciddi yara aldık ama pes etmedik. Matematiksel olarak iddiamız var. Lig sonuna kadar mücadele ederek ilk 6 hedefimize ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sinan Akgün: İlk 6 hedefimize ulaşmak istiyoruz

Akgün, Bursaspor maçıyla ile son 11 günde ligde dört karşılaşma oynadıklarına işaret ederek, "Belki de futbol tarihinde böyle bir uygulama yoktur. Bir takım 11 günde dört karşılaşma oynamaz." diye konuştu.Sinan Akgün, 5 Temmuz Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceklerini kaydederek, zorlu maçı kazanarak Bursaspor yenilgisini telafi edeceklerini sözlerine ekledi.

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