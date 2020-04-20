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20.04.2020 - 18:17 |

Sinan Bolat'tan Aykut Kocaman açıklaması! Royal Antwerp...

Fenerbahçe ve Konyaspor'un eski teknik direktörü Aykut Kocaman için Royal Antwerp iddiası gündeme geldi. Royal Antwerp'te forma giyen Sinan Bolat konu hakkında konuştu.

Sinan Bolat'tan Aykut Kocaman açıklaması! Royal Antwerp...

Süper Lig'de son olarak Konyaspor'u çalıştıran, geçtiğimiz dönemlerde ise uzun yıllar Fenerbahçe'de görev alan Aykut Kocaman'la Royal Antwerp'in ilgilendiği iddia edildi.

Royal Antwerp'te forma giyen milli kaleci Sinan Bolat'tan Aykut Kocaman hakkında açıklama geldi.

"Aykut Kocaman hakkında benden fikir alınmadı"
Ajansspor'a konuşan Sinan Bolat, "Aykut Kocaman için Royal Antwerp iddialarını ben de Türkiye basınından takip ettim. Aykut Kocaman hakkında benden fikir alınmadı, böyle bir şey olsa sorarlardı. Aykut Kocaman'la ilgili haberleri Belçika basınında görmedim." dedi.

Sözleşme açıklaması
Royal Antwerp ile sözleşme uzatacak mısın?' sorusuna Sinan, "Koronavirüs salgını nedeniyle önümüzü göremiyoruz. Henüz bu konuda karar vermedim." cevabını verdi.

31 yaşındaki file bekçisi bu sezon Royal Antwerp'te 36 maçta görev aldı ve kalesinde 30 gol gördü.

Sinan Bolattan Aykut Kocaman açıklaması Royal Antwerp...

Sinan Bolattan Aykut Kocaman açıklaması Royal Antwerp...

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