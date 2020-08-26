Sinan Gümüş: Milli takım için başvuru yapacağız

Sarı lacivertli takımın Genoa'dan kadrosuna kattığı Sinan Gümüş, Topuk Yaylası kampında konuştu. Fenerbahçe'deki hedeflerinden milli takıma kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Sinan, kendisi hakkında yorum yapan eski takım arkadaşı Lukas Podolski'ye de cevap verdi.

İşte Sinan'ın açıklamaları:

Emre ağabey, Ali Koç ve Erol hocamla güzel görüşmelerimiz oldu. Bana inandıkları, bana güvendikleri için buraya geldim.

Podolski'ye cevap

Fenerbahçe'ye gitmezdim' sözleri hakkında Sinan Gümüş: "Lukas'ın söylediklerini ben de internetten okudum. Her oyuncunun düşünce tarzı farklıdır, saygı duyuyorum. Ben bu kararın yüzde yüz arkasında duruyorum ve doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum.

"Milli takım için başvuru yapacağız"

Benim için tek milli takım vardır; o da Türk Milli Takımı'dır. Haftaya yazılı onay alırsak başvuru yapacağız. Pasaportumu ve Türk Milli Takımı'ndan davet gelmesini dört gözle bekliyorum.

Hedefim Fenerbahçe ile şampiyon olup Milli Takıma gitmek. Daha sonra da Fenerbahçe'ye para kazandırarak büyük bir takıma transfer olmak. Fenerbahçe taraftarı bana her zaman güvensin. İnşallah gollerimle onları mutlu ederim ve sezon sonunda şampiyonluk kutlaması yaparız.

"Yedek olmak için gelmedim"

-Fenerbahçe’ye yedek olmak için gelmedim. Formayı kapıp bir daha bırakmak istemiyorum. Ferdi'yi önceden de izledim. Çok kaliteli oyuncu, genç yaşta. Türkiye'de önemli olan istikrarlı olmak. Rakip olarak görmüyorum; kardeşim gibi. Kim daha çok hak ediyorsa o oynasın.

-Fenerbahçe, çok büyük bir camiadır. Başka bir takımda oynadım. Rakip olarak oynadım. Her zaman saygı var. Her zaman olacak.

-Antalya halkına çok teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki kararım Fenerbahçe'dir. Onlar da beni çok transfer etmek istiyordu. Buradan onlara çok selamlar.

"Birkaç hafta içinde hazır olurum"

Yarın bir Süper Lig maçı olsa hazır durumda olamam. Biliyorsunuz, son 4 hafta Antalya'da sakatlık geçirdim. 3 hafta tatil boyunca, kendi çabalıyor, antrenmanları yapıyor ama yeterli değil. Takım antrenmanları daha farklı. Birkaç hafta içerisinde hazır olurum.

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