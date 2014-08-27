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27.08.2014 - 16:56 |

Sinan Kurt Almanya'yı karıştırabilir!

Gladbach’ın 18 yaşındaki Türk yıldızı Sinan Kurt, Bosman kuralından faydalanıp serbest kalabilir ve Bayern Münih ile sözleşme imzalayabilir.

Sinan Kurt Almanya'yı karıştırabilir!
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Bu iddia Almanların ünlü dergisi Sport Bild’den geldi. Habere göre Sinan’ın menajeri Michael Decker, Gladbach kulübünü olayı mahkemeye taşımakla tehdit ediyor.

Sinan Kurt’un Gladbach ile 2016 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor. Fakat uzmanlar sözleşmenin tek taraflı olarak feshedilebileceğini söylüyor. Konu hakkında bir açıklamada bulunan Oyuncular Birliği CEO’su Gregor Reiter, “Sözleşmenin feshine izin verilmeli” diye konuştu.

Almanya’da son zamanlarda buna benzer bir olay daha yaşandı. Bochum’un 18 yaşındaki oyuncusu Luka Klostermann, uzun zaman süren tartışmanın ardından Leipzig’in yolunu tuttu. Konu hakkında Sport Bild’e konuşan Bochum sportif direktörü Christian Hochstatter, “Oyuncunun menajerinin tutumu inanılır gibi değildi. Eğer mahkemeler hep böyle kararlar vereceklerse kulüpler kendi yeteneklerini takımlarından tutamazlar. Dükkanı kapatıp gidelim” diye konuştu.

Sinan Kurt geçtiğimiz hafta başında Bild gazetesine verdiği röportajda Bayern Münih’e gitmek istediğini söylemişti.

(Ajansspor)

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