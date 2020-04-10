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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Sir Kenny Dalglish'in koronavirüs testi pozitif çıktı
10.04.2020 - 22:07 |

Sir Kenny Dalglish'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Liverpool, Sir Kenny Dalglish'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sir Kenny Dalglish'in koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Kenny Dalglish'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan 69 yaşındaki Dalglish'e yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. 

İskoç futbol adamının hastalığa dair herhangi bir semptom göstermediği ve karantina koşullarına uyduğu kaydedildi.

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Sir Kenny Dalglishin koronavirüs testi pozitif çıktı

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