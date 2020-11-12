Sırbistan İskoçya canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Sırbistan zorlu bir Norveç maçını geride bırakıp bu play-off final maçına geldi. Devamında İstanbul'da, Türkiye karşısında 2-0'ı bulsalar da 2-2'ye razı olmuşlardı. İtalya Serie A'da forma giyen Nikola Milenkovic ve Dusan Vlahovic'in ülkeyi terk etmelerine izin verilmemişti ancak milli davalarından vazgeçmediler. Filip Djuricic ise koronavirüs karantinasında olduğu için kampa katılamadı. Aleksandar Mitrovic, Sergej Milinkovic-Savic, Dusan Tadic, Luka Milivojevic ve Aleksandar Kolarov gibi önemli isimler aday kadroda. TD Ljubisa Tumbakovic; "Tüm ülke olarak aynı ciğerden nefes almalı, yani bir bütün olarak bu maça çıkmalı ve kazanıp Avrupa Şampiyonası'na gitmeliyiz..." dedi.

Fransa 98'den beri büyük bir turnuvaya katılma başarısı gösteremeyen İskoçya, ertelemeli de olsa Euro 2020'nin kapısına dayandı! Önceki kadroları kıyasladığımızda John Fleck, Ryan Fraser ve James Forrest'ın sakatlıkları sebebiyle aday kadroda yer almadığını görüyoruz. Bir önceki milli aranın yıldızlarından Fraser'ın yokluğu genel olarak İskoç taraftarların canını sıksa da, Ryan Christie'nin onun boşluğunu rahatlıkla dolduracağını söyleyebiliriz. TD Steve Clarke'ın savunma ağırlıklı 3-5-2'si takımı buraya kadar getirdi, sağ stoperde Scott McTominay ve sol stoperde ise Kieran Tierney görmeye devam edeceğiz. Sol taraf komple kaptan Andrew Robertson'a emanet olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Sırbistan son 6 maçının sadece 1'ini kazanabildi. (2 mağlubiyet - 3 beraberlik)

- İskoçya son 8 maçını kaybetmedi. (6 galibiyet - 2 beraberlik)

- İki takım daha önce 2014 Dünya Kupası Elemeleri'nde de 2 kez karşı karşıya gelmişti. (1 Sırbistan galibiyeti - 1 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu zorlu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Sırbistan Kazanır" oldu! %33'lük kesim Sırpların iç saha avantajıyla kazanıp Euro 2020'ye giden takım olacağını düşünüyor... %15'lik kesim ise "1.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 2 gol çıkmasını bekliyor.