Sırbistan - İsviçre: 1-2

2018 Dünya Kupasında Sırbistan ile İsviçre kozlarını paylaştı. Kaliningrad Stadı'nda oynanan mücadelede İsviçre 90. dakikada bulduğu golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Müsabakada Sırbistan'ın golünü 5. dakikada Aleksandar Mitrovic, İsviçre'nin gollerini ise 52. dakikada Granit Xhaka ve 90. dakikada Shaqiri kaydetti. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, Sırbistan'da ilk 11'de başladı ve 90 dakika mücadele etti. Galatasaray'ın eski futbolcusu Blerim Dzemaili ise İsviçre'de ilk 11'de başlarken 73. dakikada kenara geldi.

Bu sonuçla ilk maçta Kosta Rika'yı mağlup eden Sırbistan'ın puanı 3'te kaldı. Brezilya ile oynadığı ilk maçtan da 1 puanla ayrılan İsviçre toplam puanını 4'e yükseltti ve Brezilya ile liderliği paylaştı. Grubun son maçında 4 puanlı Brezilya, Sırbistan ile karşılaşırken İsviçre, henüz puanı bulunmayan Kosta Rika ile karşı karşıya gelecek.

Stat: Kaliningrad

Hakemler: Felix Brych, Mark Borsch, Stefan Lupp (Almanya)

Sırbistan: Stojkovic, Ivanovic, Milenkovic, Tosic, Kolarov, Matic, Milivojevic (Dk. 81 Radonjic), Tadic, Milinkovic-Savic, Kostic (Dk. 64 Ljajic), Mitrovic

İsviçre: Sommer, Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez, Behrami, Xhaka, Shaqiri, Dzemaili (Dk. 73 Embolo), Zuber (Dk. 90 4 Drmic), Seferovic (Dk. 46 Gavranovic)

Goller: Dk. 5 Mitrovic (Sırbistan), Dk. 52 Xhaka, Dk. 90 Shaqiri (İsviçre)

Sarı kartlar: Dk. 34 Milinkovic-Savic, Dk. 39 Milivojevic, Dk. 45 2 Matic, Dk. 87 Mitrovic (Sırbistan), Dk. 90 2 Shaqiri (İsviçre)

Sırbistan ile İsviçre 14. randevuda

FIFA Dünya Kupası E Grubu mücadelesinde karşılaşacak iki ekip 14. kez birbirlerine rakip olacak

2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikincimaçında kozlarını bugün paylaşacak Sırbistan ile İsviçre 14. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki karşılaşma Kaliningrad Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak.

İlk maçında Kosta Rika'yı mağlup eden Sırbistan 3 puanla lider durumda bulunurken, Brezilya ile 1-1 berabere kalan İsviçre 1 puana sahip.

Son maç Yugoslavya döneminde

İki takım son olarak Yugoslavya dağılmadan önce karşı karşıya geldi. Sırbistan'ın Yugoslavya olarak değerlendirilmeye alındığında oynanan 13 maçta, İsviçre'ye karşı galibiyet sayılarında 6-2'lik üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sırbistan'ın attığı 29 gole, İsviçre 16 golle karşılık verdi.

İki takım son olarak 1 Eylül 2001'de İsviçre'de karşı karşıya geldi. O karşılaşmayı Yugoslavya 2-1 galip bitirmeyi bildi.

Sırbistan'ın kupa geçmişi

FIFA dünya sıralamasında 34. sırada yer alan Sırbistan, eski Yugoslavya'nın katıldıkları ile birlikte toplam 12. turnuvasını yaşayacak. Sırbistan, oynadığı 44 maçta, 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 65 gol atarken, kalesinde 59 gol gördü.

İsviçre 35. maçında

FIFA dünya sıralamasında 6. sırada bulunan İsviçre ise şampiyonadaki 35. maçını oynayacak. Bugüne kadar 34 maça çıkan Avrupa temsilcisi bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. 46 gol atan İsviçre kalesinde ise 60 gole engel olamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki E Grubu mücadelesinde İsviçre, Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti.



5. dakikada sağ kanattan gelişen Sırbistan atağında Tadic'in ceza sahasına ortasına iyi yükselen Mitrovic, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.



10. dakikada sol kanatta topla buluşan Rodriguez'in yerden ortasında meşin yuvarlağa gelişine vuran Dzemaili'nin şutunda, top az farkla auta gitti.



29. dakika sol kanattan gelişen İsviçre atağında Behrami'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Dzemaili'nin markaj altındayken vuruşunda Sırbistan kalecisi Stojkovic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



52. dakikada Zuber'in pasında ceza sahasının dışında topla buluşan Shaqiri'nin sağ çaprazdan vuruşunda, top Sırbistan savunmasından döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağa ceza sahasının dışından sert vuran Xhaka, topa ağlara gönderdi: 1-1.



58. dakikada kanattan gelişen İsviçre atağında savunma oyuncularını çalımlayarak önünü açan Shaqiri'nin sağ çaprazdan sert vuruşunda top, üst direğe çarparak auta çıktı.



90. dakikada gelişen İsviçre kontratağında oyuna sonradan giren Gavranovic'in orta sahadan ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Shaqiri, yaklaşık 10 metre sürdüğü topu düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu: 1-2.



Karşılaşma, İsviçre'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.