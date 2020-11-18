Sırbistan - Rusya: 5-0

A Milli Takımımızı yakından ilgilendiren karşılaşmada UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında Sırbistan sahasında Rusya'yı konuk etti.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 6.maçında Sırbistan Rusya'yı ağırladı. Maça hızlı başlayan Sırplar, Radonjic'in 10. dakiakdaki golüyle 1-0 öne geçti. 25'te Luka Jovic skoru 2-0 yaptı. 40'ta Vlahovic, 45+1'de ise yine Jovic Sırpların bir anda farka gitmesini sağlayan golleri attılar ve ilk yarı 4-0 Sırbistan üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda 64. dakikada Filip Mladenovic farkı 5'e çıkaran golü attı ve karşılaşma 5-0 Sırbistan üstünlüğüyle bitti.

Bu skorun ardından B Ligi'nde kalmayı başaran Sırbistan, Rusya'yı da liderlik koltuğundan etti. A Milli Takımımızı 2-0'lık skorla geçen Macaristan, 3. gruptan lider olarak çıkarak A Ligi'ne yükselmeyi başardı.





İLK 11'LER

Sırbistan: Rajkovic, Mladenovic, Milenkovic, Spajic, S. Mitrovic, Maksimovic, Gudelj, Ristic, Radonjic, A. Mitrovic, Jovic.

Rusya: Guilherme, Diveev, Karavaev, Dzhikiya, Ozdoev, Aleksey Miranchuk, Zhirkov, Anton Miranchuk, Erokhin, Kuzyaev, Zabolotnyi.