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HaberlerMilli Takım Haberleri Sırbistan, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı
13.10.2020 - 21:12 | | İSTANBUL (AA) -

Sırbistan, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

Sırbistan A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Türkiye ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Teknik direktör Ljubisa Tumbakovic yönetiminde, karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadı'ndaki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. 

Koşu ile başlayan ve pas çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktiği üzerinde durulduğu bildirildi.

Sırbistan, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Takım'da Sırbistan hazırlıkları tamamlandı
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