SÄ±rbistan'da ÅŸampiyon KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z oldu
SÄ±rbistan SÃ¼per Ligi'nde Rad'Ä± 5-0 yenenÂKÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z ÅŸampiyonluÄŸu garantiledi.Â
SÄ±rbistan SÃ¼per Ligi'nde deplasmanda Rad'Ä± 5-0 yenenÂKÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z, bitime 3 hafta kala ÅŸampiyonluÄŸu garantiledi.Â
Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle 2,5 aydÄ±r oynanmayanÂ SÄ±rbistan SÃ¼per Ligi, bugÃ¼nkÃ¼ 3 karÅŸÄ±laÅŸma ile kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam etti.
Ligin 27. haftasÄ±nda Rad'Ä± 5-0 maÄŸlup eden KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z, bitime 3 haftaÂ kala 31. ÅŸampiyonluÄŸunu ilan etti.
BaÅŸkent Belgrad'daki "Kral 1. Petar" StadÄ±'nda oynanan maÃ§taÂ KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z'Ä±n gollerini 24. dakikada Mirko Ivanic, 30. dakikada Srdjan Babic,Â 36. ve 82. dakikalarda Aleksa Vukanovic, 57. dakikada Milos Degenek kaydetti.
KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z puanÄ±nÄ± 72'ye yÃ¼kseltirken, 27. hafta maÃ§Ä±nÄ± yarÄ±nÂ oynayacak olan ikinci sÄ±radaki Partizan'Ä±n 58 puanÄ± bulunuyor.
Tedbirler kapsamÄ±nda seyircisiz oynanan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndanÂ kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n futbolcularÄ± ve teknik heyeti ÅŸampiyonluÄŸu kutladÄ±.
SÄ±rbistan Futbol Federasyonu (FSS), Kovid-19 salgÄ±nÄ± nedeniyle buÂ sezon play-off ve play-out turlarÄ±nÄ±n oynanmayacaÄŸÄ±nÄ±, ayrÄ±ca kÃ¼me dÃ¼ÅŸmenin deÂ olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Heung-Min Son'un KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z'a Golleri