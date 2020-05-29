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29.05.2020 - 22:42 | | AA

SÄ±rbistan'da ÅŸampiyon KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z oldu

SÄ±rbistan SÃ¼per Ligi'nde Rad'Ä± 5-0 yenenÂKÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z ÅŸampiyonluÄŸu garantiledi.Â

SÄ±rbistan'da ÅŸampiyon KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z oldu
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SÄ±rbistan SÃ¼per Ligi'nde deplasmanda Rad'Ä± 5-0 yenenÂKÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z, bitime 3 hafta kala ÅŸampiyonluÄŸu garantiledi.Â 

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle 2,5 aydÄ±r oynanmayanÂ  SÄ±rbistan SÃ¼per Ligi, bugÃ¼nkÃ¼ 3 karÅŸÄ±laÅŸma ile kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam etti.

Ligin 27. haftasÄ±nda Rad'Ä± 5-0 maÄŸlup eden KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z, bitime 3 haftaÂ  kala 31. ÅŸampiyonluÄŸunu ilan etti.

BaÅŸkent Belgrad'daki "Kral 1. Petar" StadÄ±'nda oynanan maÃ§taÂ  KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z'Ä±n gollerini 24. dakikada Mirko Ivanic, 30. dakikada Srdjan Babic,Â  36. ve 82. dakikalarda Aleksa Vukanovic, 57. dakikada Milos Degenek kaydetti.

KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z puanÄ±nÄ± 72'ye yÃ¼kseltirken, 27. hafta maÃ§Ä±nÄ± yarÄ±nÂ  oynayacak olan ikinci sÄ±radaki Partizan'Ä±n 58 puanÄ± bulunuyor.

Tedbirler kapsamÄ±nda seyircisiz oynanan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndanÂ  kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n futbolcularÄ± ve teknik heyeti ÅŸampiyonluÄŸu kutladÄ±.

SÄ±rbistan Futbol Federasyonu (FSS), Kovid-19 salgÄ±nÄ± nedeniyle buÂ  sezon play-off ve play-out turlarÄ±nÄ±n oynanmayacaÄŸÄ±nÄ±, ayrÄ±ca kÃ¼me dÃ¼ÅŸmenin deÂ  olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

SÄ±rbistanda ÅŸampiyon KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z oldu

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