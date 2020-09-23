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HaberlerMisli.Com 2.Lig Haberleri Sivas Belediyespor-Bayburt Özel Ä°dare maçÄ± ertelendi
23.09.2020 - 15:22 | | SÄ°VAS (AA) -

Sivas Belediyespor-Bayburt Özel Ä°dare maçÄ± ertelendi

Misli.com 2. Lig KÄ±rmÄ±zÄ± Grup'ta mÃ¼cadele eden Sivas Belediyespor ile Bayburt Ã–zel Ä°dare Spor arasÄ±nda 26 EylÃ¼l Cumartesi gÃ¼nÃ¼ oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tedbirleri kapsamÄ±nda ertelendi.Â

Sivas Belediyespor-Bayburt Özel Ä°dare maçÄ± ertelendi
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TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan Sivas Belediyespor'a gÃ¶nderilen yazÄ±da, ÅŸu ifadelere yer verildi:Â "Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 15.00'te Sivas Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu Spor Kompleksi'nde oynanmasÄ± gereken Sivas Belediyespor - Bayburt Ã–zel Ä°dare Spor Misli.com 2. Lig KÄ±rmÄ±zÄ± Grup mÃ¼sabakasÄ±, Bayburt Ä°l Ã–zel Ä°dare Spor KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n Kovid-19 PCR testleri sonucunda, sonuÃ§larÄ± negatif olan oyuncu sayÄ±sÄ±nÄ±n Kovid-19 salgÄ±nÄ± nedeniyle mÃ¼sabakalarda uygulanacak tedbirlere iliÅŸkin talimatÄ±n 7. maddesinin 8. fÄ±krasÄ±nda belirtilen sayÄ±nÄ±n altÄ±na dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olmasÄ± nedeniyle federasyonumuz tarafÄ±ndan ileri bir tarihe ertelenmiÅŸtir."

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Sivas Belediyespor-Bayburt Ã–zel Ä°dare maÃ§Ä± ertelendi

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