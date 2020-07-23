Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına start verdi. Bu kapsamda yeşil-beyazlılar Bölgesel Amatör Lig temsilcilerinden Bağcılarspor’da forma giyen Sivaslı orta saha oyuncusu Muhammed Furkan Işık’ı renklerine bağladı.

Kendisini Sivas Belediyesporlu yapan sözleşmeye imza atan Işık, imza töreninde takımın başarısı için çok çalışacağını söyledi. Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç ise, ilk transferlerini yaptıklarını için mutlu olduklarını ifade ederek, "Sezon öncesi ilk transferimizi gerçekleştirdik. Hayırlı ve uğurlu olsun. Sivaslı Muhammed Furkan Işık’ı kadromuza kattık. Eminiz ki Furkan takımımıza katkı sağlayacaktır. Sivaslı gençleri takımımıza kazandırmaya devam edeceğiz. Sözleşme her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.Diğer yandan 1997 doğumlu futbolcu, Sivas’ta 4 Eylülspor ve Sivasspor elit takımları formaları giymişti.