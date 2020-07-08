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08.07.2020 - 13:14 | | İSTANBUL (AA)

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Nihat Özdemir'i ziyaret etti

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın da bulunduğu beraberindeki heyetle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Nihat Özdemir'i ziyaret etti
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TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde; TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, yönetim ve icra kurulu üyesi Hamit Altıntop, yönetim kurulu üyesi İsmail Erdem, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sivasspor Başkan Yardımcısı Erdal Sarılar da yer aldı.

Sivas heyeti, ziyarette TFF Başkanı Nihat Özdemir'e UEFA Uluslar B Ligi'nde 3 Eylül'de oynanacak Türkiye-Macaristan maçının Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanması yönündeki isteklerini iletti. Ziyaret, Özdemir'in heyete A Milli Takım forması takdimi ile sona erdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Nihat Özdemiri ziyaret etti

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