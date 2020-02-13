Sivasspor Antalyaspor: 1-1

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Sivasspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Antalya sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı. İki ekip arasında Antalya'da oynanan maç 0-0 sona ermişti. Bu sonuçla Antalya'nın yarı finalde rakibi Alanyaspor oldu.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakada Sivas'ın golünü 32. dakikada Yasin Öztekin kaydetti. Antalyaspor'un golünü ise 49. dakikada Doğukan attı.

Yarı final ilk maçlar 3, 4 veya 5 Mart tarihlerinde rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan tarihleri arasında oynanacak.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Fırat Aydınus, Kerem Ersoy, Samet Çavuş

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy (Dk. 87 Papp), Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir (Dk. 64 Erdoğan Yeşilyurt), Fernando (Dk. 77 Ziya Erdal), Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Yasin Öztekin, Yatabare

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ersan Adem Gülüm (Dk. 46 Kudriashov), Eren Albayrak, Harun Alpsoy (Dk. 46 Fredy), Ufuk Akyol, Amilton, Charles, Doğukan Sinik (Dk. 64 Mukairu), Blanco

Goller: Dk. 32 Yasin Öztekin (Demir Grup Sivasspor), Dk. 49 Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Ersan Adem Gülüm, Dk. 52 Veysel Sarı, Dk. 86 Ferhat Kaplan, Dk. 88 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 70 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 75 Uğur Çiftçi, Dk. 88 Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Uğur Çiftçi'nin kaleyi karşıdan gören noktadan uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

24. dakikada sağdan ani gelişen Sivasspor atağında Yasin Öztekin'in ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

28. dakikada Yasin Öztekin'in pasında Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Ferhat Kaplan topu güçlükle çıkardı.

32. dakikada Sivasspor golü buldu. Mert Hakan Yandaş'ın sağdan ceza alanına pasında Yatabare, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Yasin Öztekin'e bıraktı. Bu futbolcunun penaltı noktası yakınından yerden düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

36. dakikada Doğukan Sinik'in ceza alanı sol çaprazından vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural topu kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısını Sivasspor 1-0 önde tamamladı.

49. dakikada Antalyaspor eşitliği sağladı. Amilton'un sağdan ceza alanına pasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Doğukan Sinik'in dönerek vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

62. dakikada Uğur Çiftçi'nin ceza alanı sol çaprazından etkili vuruşunda savunmadan da seken top direğin yanından az farkla auta çıktı.

71. dakikada Fredy'in soldan kale çizgisi yakınlarından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

77. dakikada ani gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında Amilton'un pasında ceza alanında topu kontrol eden Fredy'in karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

86. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.

Mücadele 1-1 sona erdi.

Sivasspor Hazırlıklara Devam Ediyor