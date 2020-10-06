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06.10.2020 - 10:20 | | Eraydın AYTEKİN, Sivas DHA

Sivasspor Avrupa'dan önemli transferler yaptı

Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Demir Grup Sivasspor 4 futbolcuyu bonservisi ile 3 futbolcuyu ise kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sivasspor Avrupa'dan önemli transferler yaptı
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2020/2021 Sezonu birinci transfer döneminde Demir Grup Sivasspor Kulübüne transfer olan ve ayrılan oyuncuların listesi şöyle:

TAKIMA YENİ KATILANLAR
Jorge Felix - Piast Gliwice (2 yıl)
Max Gradel - Toulouse (2 yıl)
Fayçal Fajr - Getafe (2 yıl)
Kerem Atakan Kesgin -  Göztepe (3 yıl)
Casimir Ninga - SCO Angers (1 yıl kiralık)
Robin Yalçın - Yeni Malatyaspor (1 yıl)
Olarenwaju Kayode -  Shakhtar Donetsk (1 yıl kiralık)

SÖZLEŞMESİ SONA ERENLER 
Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)
Emre Kılınç (Galatasaray)
Paul Papp (Sözleşme sonu)
Cem Özdemir (Sözleşme sonu)
Fatih Aksoy (Alanyaspor)
Fernando (Kiralık sözleşme sonu)
Petar Skuletic (kiralık sözleşme sonu)

SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLENLER
Traore (Giresunspor)

KİRALANAN OYUNCULAR 
Furkan Sağman (Sivas Belediyespor- kiralık)
Volkan Eğri (Sivas Belediyespor- kiralık)

Sivasspor Avrupadan önemli transferler yaptı

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