Sivasspor Başkanı Otyakmaz'dan hakem Göçek tepkisi!

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, Fatih Karagümrük ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek'in beğendikleri bir hakem olduğunu ancak son yıllarda her maçta sorunlar yaşadıklarına dikkat çeken Mecnun Odyakmaz, "Gerçekten güzel bir maçtı. Ortada geçen bir maçtı genel olarak. UEFA maçlarımız ve Covid nedeniyle eksik ve değişik bir kadro ile sahadaydık. 70 dakika iyi oynadık. Gol pozisyonlarına da girdik. Fakat onları atamayınca klasik futbol gerçeği nüksetti. Atamayana atarlar oldu. Bir penaltı pozisyonu var. İzleyemediğim için çok şey söyleyemiyorum ama orta ve VAR hakemlerinin yanıldığına dair telefonlar aldım. Akşam izleyeceğim. Son yıllarda Hüseyin Göçek ile her maçta problem yaşıyoruz. Bir şeyler oluyor. İyi hakemdi, beğenirdik ama son yıllarda her maçta sorun yaşıyoruz onunla. Şaşırıyoruz. İnşallah doğru pozisyondur. Çok az galibiyeti hak ettiğimiz dakikalar oldu. Genele baktığımız zaman 1-1 normal sonuç. Zor maçlarımız var, eksik kadrolarla uğraşıyoruz. Büyük şeylere talipseniz bu zorlukları aşmanız gerekiyor. Hafta içi de UEFA maçımız var. Bu karşılaşmamada da eksiklerimize rağmen iyi bir 11 ile çıkacağız. Tel Aviv maçını final maçı olması için iyi bir sonuç almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.