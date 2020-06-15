Sivasspor - Denizlispor: 1-0
Süper Lig'in 27. hafta maçında Sivasspor evinde Denizlispor'u konuk etti. Denizlispor'un 10 kişi kaldığı maçı Sivasspor 1-0 kazandı ve zirve takibini sürdürdü.
Süper Lig'de 27. haftanın son karşılaşmasında Sivasspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Sivasspor maçı 1-0 kazandı.
Sivasspor'un tek golünü 45+1'de Yatabare kaydetti. Denizlispor'da Zeki Yavru 44. dakikada kırmızı kart gördü.
Doğrudan kırmızı
Denizlispor'da Zeki Yavru, Uğur Çiftçi'nin bileğine tabanıyla müdahale ettiği için doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Sivasspor 52 puanla 3. sıraya yükseldi. Denizlispor ise 31 puanla 11. sırada kaldı.
İŞTE SÜPER LİG'DE SON PUAN DURUMU
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa Savranlar
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Barış Yardımcı, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Claudemir, Fatih Aksoy, Mert Hakan Yandaş (Dk. 45 Ziya Erdal), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 64 Yasin Öztekin), Emre Kılınç (Dk. 90 Cofie), Yatabare (Dk. 70 Kone)
Yukatel Denizlispor: Tolgahan Acar, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Murawski, Estupinan (Dk. 45 Onazi) (Dk. 59 Mbamba), Aissati (Dk. 90 Özgür Çek), Sacko (Dk. 70 Sedat Şahintürk), Olcay Şahan (Dk. 45 Lopes), Rodallega
Gol: Dk. 45 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 44 Zeki Yavru (Yukatel Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Emre Kılınç, Dk. 55 Fatih Aksoy, Dk. 77 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45 Rodallega, Dk. 90 Bergdich (Yukatel Denizlispor)
Maçtan dakikalar
16. dakikada Hakan Yandaş'ın ceza sahasının dışından yaptığı vuruşta top kale direğinin üstünden auta çıktı.
21. dakikada Olcay Şahan'ın ceza sahasına ortasında Aissaiti'nin şutu auta çıktı.
28. dakikada Sacko'nun ceza sahası içerisinden vuruşunda kaleci Samassa topu güçlükle çeldi.
32. dakikada Yatabare'nin ceza sahasının içerisinden vuruşunda kaleci Tolhahan'da kaldı.
43. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Barış Yardımcı'ya faul yapan Zeki Yavru direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
45. dakikada Hakan Yandaş'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topla buluşan Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
65. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Tolgahan Acar topu kontrol etti.
69. dakikada Yasin Öztekin'in sağdan kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda savunmadan da seken meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.
74. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Kone, topa sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.
Karşılaşma, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Sivasspor klibi