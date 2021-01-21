Sivasspor - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sivasspor son 5 maçta sadede 1 kez 3 puan sevinci yaşadı belki ama son 9 maça baktığımızda tek yenilgisi bulunuyor! Sezon boyunca sakatlıklar ve koronavirüs vakalarından şikayetçi olan Rıza Çalımbay'ın takımında göze çarpan bir eksik ya da açıklanan yeni bir Covid-19 vakası yok! Son 2 lig maçında takımın attığı 3 gole de imzasını koyan kaptan Hakan Arslan müthiş formda, bu gollerde asistlerin sahibi Max Gradel de sol kanatta parlıyor. Hakan'ın yanında orta alan direncini yükselten Fayçal Fajr ve Claudemir ile, sağ kanatta Erdoğan Yeşilyurt gözlerden kaçmasın...

Süper Lig'de üst üste 5 maç kazanıp zirveye ortak olan Fenerbahçe ise, Sivas deplasmanına 8 eksikle gitti! Sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş ve Diego Perotti'nin yanı sıra; cezalı olan Ozan Tufan ve son maçlarda kadroda tercih edilmeyen Ömer Faruk Beyaz deplasman kafilesinde yer almadı. Sakatlığını atlatsa da fiziksel durumu yetersiz görülen Tolga Ciğerci, yeni transfer Attila Szalai ve henüz transferi resmi olarak açıklanmayan Mesut Özil de Sivas'a götürülmedi. Jose Sosa, Gökhan Gönül, Kemal Ademi gibi son haftalarda dinlendirilen isimler yeniden geniş maç kadrosuna geri dönerken; TD Erol Bulut'un sağ bekte Nazım Sangare ile devam etmesi, Ozan'ın yokluğunda Luiz Gustavo'nun yanında Mert Hakan Yandaş ile maça başlaması bekleniyor. Hücum merkezinde Mbwana Samatta yer alacak, arkasında ise "Valencia, Pelkas & Thiam" üçlüsünü izleyeceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Sivasspor'un son 4 lig maçında "karşılıklı gol" izledik. Bu 4 maçın 3'ü aynı zamanda "2.5 ÜST" oldu.

- Fenerbahçe'nin ligdeki son 7 maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti. Bu 7 maçın 4'ünde "karşılıklı gol" oldu.

- Süper Lig'de bu sezon deplasmanda en fazla puan toplayan (22 puan), gol atan (21 gol) ve galibiyet alan (7 galibiyet) takım Fenerbahçe!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %47'lik kesim zorlu Sivas deplasmanında son haftalarda formda bir görüntüde olan sarı-lacivertli ekibe güveniyor... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.