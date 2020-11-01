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01.11.2020 - 10:38 | | SİVAS (AA) -

Sivasspor, Hatayspor'a konuk olacak

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Sivasspor, Hatayspor'a konuk olacak
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Antakya Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak Demir Grup Sivasspor, daha sonra Hatay'a gidecek.

Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano'nun sakatlığı sürerken, Erdoğan Yeşilyurt ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Ligin 4. haftasını bay geçen kırmızı-beyazlı ekibin, 7 puanı bulunuyor.

Sivasspor, Hatayspora konuk olacak

 

 

 

 

 

 

 

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