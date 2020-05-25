Sivasspor hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti

Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tedbirleri kapsamÄ±nda belirlenen kurallar dahilinde kulÃ¼p tesislerinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam etti.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, teknik direktÃ¶r RÄ±za Ã‡alÄ±mbay yÃ¶netiminde kulÃ¼p tesislerinde basÄ±na kapalÄ± olarak gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenman 1 saat 40 dakika sÃ¼rdÃ¼.Â

DayanÄ±klÄ±lÄ±k koÅŸusuyla baÅŸlayan idman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla devam etti.Â

ArdÄ±ndan dar alanda oyun oynayan kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekip, son bÃ¶lÃ¼mde ise yarÄ± sahada yapÄ±lan Ã§ift kale maÃ§la antrenmanÄ± tamamladÄ±.Â

Sivas Valisi Salih Ayhan da Sivasspor'un antrenmanÄ±nÄ± ziyaret etti.Â

KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekibin bayramÄ±nÄ± tebrik eden Ayhan, ziyaretin sonunda kaleci Mamadou Samassa'ya penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±.Â

Demir Grup Sivasspor, yarÄ±n saat 10.30'da ve 17.30'da yapacaÄŸÄ± Ã§ift antrenmanla SÃ¼per Lig'in 27. hafta maÃ§Ä±nda sahasÄ±nda Yukatel Denizlispor ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam edecek.

RÄ±za Ã‡alÄ±mbay Liglerin BaÅŸlamasÄ±na KarÅŸÄ±!