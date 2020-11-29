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29.11.2020 - 15:11 | | AA

Sivasspor, iç sahadaki kötü gidişe Göztepe maçıyla son vermek istiyor

Süper Lig'de bu sezon iç sahada galibiyeti bulunmayan Demir Grup Sivasspor, yarın Göztepe'yi yenerek evindeki kötü gidişatı sonlandırmak istiyor.

Sivasspor, iç sahadaki kötü gidişe Göztepe maçıyla son vermek istiyor
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Yeni 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 19.30'da başlayacak Sivasspor-Göztepe mücadelesinde hakem Serkan Tokat düdük çalacak.

Ligin 10. haftasına 9 puanla giren kırmızı-beyazlı ekip, iç sahada henüz galibiyetle tanışamadı.

Sahasındaki maçlarda ligin ilk haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0, 6. haftada Çaykur Rizespor'a 2-0, 8. haftada Galatasaray'a 2-1 yenilen Sivas ekibi, 3. haftada da MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sezon ligde sahasında sadece 1 puan alabilen ve 1 gol sevinci yaşayan Sivasspor, evindeki son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek elde etmişti.

Demir Grup Sivasspor, ligin 10. haftasında konuk edeceği Göztepe'yi yenerek, hem iç sahadaki kazanamama serisini sonlandırmak hem de üst sıralara tırmanmak istiyor.

Takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve sakatlıklar nedeniyle perşembe günü UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki Karabağ maçına 4 yedek oyuncuyla çıkabilen Sivas ekibindeki eksikler de can sıkıyor.

Sakatlıkları devam eden Jorge Felix ve Serhiy Rybalka'nın yanı sıra Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantina süreçleri süren 5 futbolcu da bu maçta görev alamayacak.

Sivasspor, iç sahadaki kötü gidişe Göztepe maçıyla son vermek istiyor

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