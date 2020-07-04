Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSivasspor Haberleri Sivasspor, İstanbul’a gitti
04.07.2020 - 17:23 | | Oğuzhan Sarzep SİVAS (İHA) -

Sivasspor, İstanbul’a gitti

Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak DG Sivasspor, havayolu ile İstanbul’a gitti.

Sivasspor, İstanbul’a gitti
ABONE OL

 

Süper Lig'de yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Sivasspor, bugün öğle saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 20 kişilik kafileyle Sivas'tan ayrılarak Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla İstanbul’a gitti. Sivasspor, İstanbul'da kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Kasımpaşa ile Sivasspor yarın 18.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Philadelphia paylaştı! Furkan Korkmaz'dan ters smaç...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sivasspor, İstanbul’a gitti
    Sivasspor, İstanbul’a gitti
  2. Fenerbahçe-Göztepe maçına saatler kaldı! Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
    Fenerbahçe-Göztepe maçına saatler kaldı! Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
  3. Celta Vigo - Real Betis maçında ilk 11'ler belli oldu
    Celta Vigo - Real Betis maçında ilk 11'ler belli oldu
  4. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  5. Son dakika | Fenerbahçe'den Falette açıklaması
    Son dakika | Fenerbahçe'den Falette açıklaması



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türk oyuncular için Bundesliga'da sezon şanssız geçti

Türk oyuncular için Bundesliga'da sezon şanssız geçti

Pınar Karşıyaka Tony Crocker'la yollarını ayırdı

Pınar Karşıyaka Tony Crocker'la yollarını ayırdı

Bursaspor'a prim müjdesi

Bursaspor'a prim müjdesi

Son dakika | Ermenistan futbolunda şike skandalı

Son dakika | Ermenistan futbolunda şike skandalı

Sıradaki Haber