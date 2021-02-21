Sivasspor - Kayserispor: 2-0

Süper Lig'de geçen hafta Ankaragücü'nü 4-1 yenen Demir Grup Sivasspor konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u da 2-0'lık skorla devirdi, 2'de 2 yaptı.

Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi takımı 3 puana götüren golleri 18. dakikada Yatabare ve 90+2'de penaltıdan Max Gradel kaydetti. Gradel 1 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaştı.

Bu sonuçla kırmızı-beyazlı takım puanını 31'e yükseltirken, sarı-kırmızılı ekip 25 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Robin, Samba, Uğur, Cofie, Hakan, Fayçal Fajr, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare

Kayserispor: Doğan, Behich, Kolovetsios, Paz, Kvrzic, Muhar, Campanharo, Avramovski, Lennon, İlhan Parlak, Maglica

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Avramovski'nin sağdan kullandığı serbest vuruşta, arka direğe koşu yapan Paz'ın kale alanından yakın mesafeden kafa vuruşunda top direğinden yanından auta çıktı.

18. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in soldan ön direğe gönderdiği topa hareketlenen Yatabare'nin altıpastan vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

20. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza alanına ortasında ön direğe koşu yapan Yatabare'nin vuruşunda, kaleye paralel giden top az farkla yandan auta gitti.

27. dakikada Fajr'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Camara'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Doğan Alemdar'da kaldı.