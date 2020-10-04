Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise bire bir, ikiye iki ve üçe üç çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.