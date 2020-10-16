Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSivasspor Haberleri Sivasspor, Kayserispor'a konuk olacak
16.10.2020 - 12:12 | | SİVAS (AA) -

Sivasspor, Kayserispor'a konuk olacak

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.

Sivasspor, Kayserispor'a konuk olacak
ABONE OL

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak Demir Grup Sivasspor, ardından Kayseri'ye gidecek.

Ligin 4. haftasını bay geçen kırmızı-beyazlı ekip, 4 puanla 13. sırada yer alırken, Kayserispor ise 6 puanla 10. sırada bulunuyor.

Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Aaron Appindangoye'nin sakatlığı sürerken, cezalı futbolcu bulunmuyor.

Badou Ndiaye: Turkiye tutkulu ve harika bir ülke
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Montpellier'de 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
    Montpellier'de 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
  2. Gaziantep FK ilk galibiyetini almak istiyor
    Gaziantep FK ilk galibiyetini almak istiyor
  3. Son dakika | Ozan Kabak gerçeği ortaya çıktı
    Son dakika | Ozan Kabak gerçeği ortaya çıktı
  4. Yeni Malatyaspor'da hedef galibiyet serisi
    Yeni Malatyaspor'da hedef galibiyet serisi
  5. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 2020-2021 sezonu heyecanı başlıyor
    Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 2020-2021 sezonu heyecanı başlıyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Samsunspor'da koronavirüse yakalanan futbolcuların testleri negatif çıktı

Samsunspor'da koronavirüse yakalanan futbolcuların testleri negatif çıktı

Formula 1'in Vietnam ayağı iptal edildi

Formula 1'in Vietnam ayağı iptal edildi

Basketbolda haftanın programı

Basketbolda haftanın programı

Son dakika | Badou Ndiaye: Türkiye'de yaşamayı çok seviyorum

Son dakika | Badou Ndiaye: Türkiye'de yaşamayı çok seviyorum

Sıradaki Haber