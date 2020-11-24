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24.11.2020 - 19:35 | | AA

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın amcası hayatını kaybetti

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın amcası vefat etti.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın amcası hayatını kaybetti
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Kulüpten yapılan açıklamada, Mecnun Otyakmaz'ın amcası Ömer Otyakmaz'ın uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Merhum Ömer Otyakmaz'a yüce Allah'tan rahmet, başta başkanımız Mecnun Otyakmaz olmak üzere, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Ömer Otyakmaz'ın cenazesinin yarın Doğanşar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmazın amcası hayatını kaybetti

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