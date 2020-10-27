Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Sivasspor-Maccabi Tel Aviv maçını Irfan Peljto yönetecek
27.10.2020 - 16:57 | | SİVAS (İHA) -

Sivasspor-Maccabi Tel Aviv maçını Irfan Peljto yönetecek

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında karşı karşıya geleceği Maccabi Tel Aviv müsabakasını Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek.

Sivasspor-Maccabi Tel Aviv maçını Irfan Peljto yönetecek
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Sivasspor, 29 Ekim Perşembe akşamı İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.55'de başlayacak karşılaşmada Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto düdük çalacak.

Peljto’nun yardımcılıklarını Amer Macic ve Davor Beljo yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Admir Sehovic olacak.

Sivasspor-Maccabi Tel Aviv maçını Irfan Peljto yönetecek

 

 

Corentin Tolisso'nun, Atlético Madrid'e attığı uzun menzilli golü
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sivasspor-Maccabi Tel Aviv maçını Irfan Peljto yönetecek
    Sivasspor-Maccabi Tel Aviv maçını Irfan Peljto yönetecek
  2. Beşiktaş Basketbol Takımı'na yeni sponsor
    Beşiktaş Basketbol Takımı'na yeni sponsor
  3. Eljif Elmas gelişmesi! Napoli’ye müjde...
    Eljif Elmas gelişmesi! Napoli’ye müjde...
  4. Tuzlaspor-Altay maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
    Tuzlaspor-Altay maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
  5. Beşiktaş-Kuzeyboru: 1-3
    Beşiktaş-Kuzeyboru: 1-3



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ankaraspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Özer

Ankaraspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Özer

Volkan Demirel, yeni yaşını İznik'te kutladı

Volkan Demirel, yeni yaşını İznik'te kutladı

Konyaspor, Minik Ali’ye nefes oldu

Konyaspor, Minik Ali’ye nefes oldu

Son dakika | Nanterre - Bursaspor maçı ertelendi

Son dakika | Nanterre - Bursaspor maçı ertelendi

Sıradaki Haber