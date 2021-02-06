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06.02.2021 - 14:51 | | SİVAS (AA) -

Sivasspor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.

Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışan futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı organizasyonlar üzerinde durdu.

Antrenmanı, kulüp asbaşkanları Faruk Taşseten ve Serkan Aydın da takip etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 16.00'da Eryaman Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede, hakem Burak Şeker görev yapacak.

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