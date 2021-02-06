Sivasspor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.

Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışan futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı organizasyonlar üzerinde durdu.

Antrenmanı, kulüp asbaşkanları Faruk Taşseten ve Serkan Aydın da takip etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 16.00'da Eryaman Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede, hakem Burak Şeker görev yapacak.