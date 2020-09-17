Sivasspor, Olarenwaju Kayode'yi transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, Olarenwaju Kayode'nin 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya vardı.

Kayode, Sivas'a gelerek Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar'ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı. Geçen sezon Gaziantep FK'nin formasını terleten 27 yaşındaki Kayode, Süper Lig'de 27 maçta 10 gol atmıştı.