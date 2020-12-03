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03.12.2020 - 18:29 |

Sivasspor - Villarreal: 0-1

UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor, 5. hafta karşılaşmasında Villarreal'i evinde konuk etti. Kritik karşılaşmayı Sivasspor 1-0 kaybetti. Sivasspor son hafta 8 puanlı Maccabi Tel Aviv'i deplasmanda yenerse gruptan çıkacak.

Sivasspor - Villarreal: 0-1
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Sivasspor, Villarreal maçına 4 yedekle çıktı!
Sivasspor, Villarreal maçına 4 yedekle çıktı!
Sivasspor, Villarreal maçına 4 yedekle çıktı!
Sivasspor, Villarreal maçına 4 yedekle çıktı!Haberin Tüm Fotoğrafları

UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor, 5. hafta karşılaşmasında Villarreal'i evinde konuk etti. Sivasspor mücadeleyi 1-0 kaybetti. Sivasspor son hafta 8 puanlı Maccabi Tel Aviv'i deplasmanda yenerse gruptan çıkacak.

Villarreal'in golünü 75. dakikada Chukwueze kaydetti.

Sivasspor bu sonuçla 6 puanla 3. sırada kaldı.  Villarreal 13 puanla liderliğini sürdürdü

 

Sivasspor - Villarreal: 0-1

 

 

İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Ziya Erdal, Cofie, Fajr, Robin Yalçın, Yasin Öztekin, Gradel, Yatabare

Villarreal: Rulli, Pena, Foyth, Mori, Jaume Costa, Coquelin, Baena, Iborra, Kubo, Chukwueze, Nino.

Sivasspor - Villarreal: 0-1

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MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından sol çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Rulli'de kaldı. 

8. dakikada Kubo'nun soldan kullandığı kornerde arka direkte müsait durumdaki Foyth'un yakın mesafeden vuruşunda top yandan auta çıktı. 

19. dakikada Costa'nın soldan ceza alanına ortasında Coquelin'in kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Sivasspor savunmasında Camara, meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 

36. dakikada Baena'nın ceza alanı dışından sol çaprazdan plase vuruşunda top direğin yanından az farkla auta gitti. 

İlk yarı 0-0 tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta maçında İspanyol temsilcisi Villarreal'i konuk eden Demir Grup Sivasspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Rıza Çalımbay'ın yokluğunda takımın başında görev yapan yardımcı antrenör Bülent Albayrak, Karabağ maçına göre kadroda 5 değişiklik yaptı.

Çalımbay'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kulübede görev yapan Albayrak, İstanbul'da Karabağ'ı 3-2 yendikleri maça ilk 11'de başlayan Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Claudemir De Souza, Casimir Ninga ve Arouna Kone'nin yerine, Samba Camara, Ziya Erdal, Isaac Cofie, Fayçal Fajr ve Mustapha Yatabare'ye şans tanıdı. 

Sivasspor, Villarreal maçına kalede Mamadou Samassa, savunmada Ziya Erdal, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Caner Osmanpaşa, orta sahada Fayçal Fajr, Isaac Cofie, Yasin Öztekin, Robin Yalçın, Max Gradel ileri uçta da Mustapha Yatabare 11'i ile çıktı. 

Kulübede 4 oyuncu 

Yedek kulübesinde ise kaleci Ali Şaşal Vural'ın yanı sıra, orta saha oyuncuları Claudemir, Ninga ve forvet Kone yer aldı. 

Sivasspor, maça yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 6 futbolcusundan yoksun çıktı. 

Sakatlıkları bulunan Olarenwaju Kayode ve Jorge Felix de bu karşılaşmada forma giyemedi. 

Villarreal'de değişiklik

İspanyol temsilcisi Villarreal'in teknik direktörü Unai Emery, grupta Maccabi Tel-Aviv ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. 

Emery, Maccabi Tel-Aviv maçında ilk 11'de görev alan Pedraza, Trigueros ve Bacca'nın yerine Sivasspor karşısında Costa, İborra ve Nino'ya şans verdi.

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