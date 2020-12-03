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03.12.2020 - 18:29 |

Sivasspor - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Villarreal maçı hangi kanalda?

Sivasspor - Villarreal maçı kadrosu! UEFA Avrupa Ligi heyecanı Sivasspor ile devam ediyor. Lig'in 5. hafta karşılaşmaları Yiğidolar ile başlıyor. I grubunda yer alan her iki takım kazanmak için sahaya çıkacak. Sivas'ın çıktığı son dört maçta iki galibiyeti varken Villarreal takımı ise son maçlarda yenilgi almadı. İşte, Sivasspor - Villarreal maçı muhtemel 11'i...

Sivasspor - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Villarreal maçı hangi kanalda?
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Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Sivasspor - Villarreal mücadele edecek. Sivasspor'un zorlu rakibi ile yüzleşmesine saatler kaldı. Peki, Sivasspor - Villarreal maçı şifreli mi? Önceki hafta Karabağ ile oynayan Sivasspor, 3-2 maçı almıştı. Rakibi Villarreal ise Tel Aviv ile çıktığı maçtan 1-1 beraber ayrılmıştı. İki takım da kozlarını 5. haftada paylaşacak. 

SİVASSPOR - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

I grubunun 10 puan ile ilk sırasında yer alan takımı Villarreal, temsilcimiz Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sivasspor - Villarreal maçı 3 Aralık Perşembe günü saat 20:55'de gerçekleştirilecek.

SİVASSPOR - VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde her an her şey olabilir. Sivas'ın elde edeceği galibiyetle Villarreal'in puan tablosundaki yeri de değişebilir. Heyecanla beklenen Sivasspor - Villarreal mücadelesi Sivas 4 Eylül Stadyumu'nde olacak. Karşılaşma canlı olarak Bein Sports 1'den şifreli olarak izlenebilecek. 

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Aaron, Barış, Cofie, Claudemir, Yasin, Fajr, Max Gradel, Yatabare

Villarreal: Rulli, Pedraza, Fones Mori, Foyth, Gaspar, Trigueros, Coquelin, Kubo, Rodriguez, Chukwueze, Bacca

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