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04.01.2021 - 13:57 | | SİVAS (AA) -

Sivasspor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.

Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kampa, pas ve pres çalışan futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın ardından Malatya'ya gidecek ve kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Yeni Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 17. hafta maçında yarın saat 16.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda karşılaşacak.

Sivasspor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı

    Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı!
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