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03.07.2020 - 10:10 | | SİVAS (İHA) -

Sivasspor’a 8. kez Covid-19 testi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yayımladığı 'Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü' kapsamında DG Sivasspor’a 8. kez Covid-19 PCR testi yapıldı.

Sivasspor’a 8. kez Covid-19 testi
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Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’ne gelen ekip Sivasspor’un deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı öncesi; A takım futbolcularına, teknik heyete, idari kadroya, destek ekibe, tesislerde ve stadyumda görevli olan personellere 8. kez yeni tip korona virüs (Covid-19) PCR testi yaptı.

Daha önce 7. kez teste tabi tutulan kırmızı-beyazlılarda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı.

 

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